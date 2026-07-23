Захисник Полісся Едуард Сарапій перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена оцінив готовність житомирян і важливість єврокубкового сезону. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, що ми провели дуже інтенсивний тренувальний збір. І коли в нас немає шансу на програш, ми будемо виривати цю словацьку землю, наскільки можна собі уявити, тому що Полісся втретє грає в єврокубках, і нам треба перемагати, чіплятися за групу, тому що, по-перше, ми це дуже хочемо, і дуже хоче наш президент.

Немає права на помилку в першому матчі? Ми вже звикли до такого, тому це не важко. Повинен бути подвійний настрій у команди. Ми всі повинні жити цією грою і тільки здобувати результат та просуватися в наступний раунд. Це не важко, тому що ми дуже за цим сумували. Ми рік працювали над тим, щоб тут бути.

У мене кар'єра, яку я грав на всіх етапах: від чемпіона області і аматорів до збірної України. Це круто, що я пройшов такий етап, і які є ліги в Україні, я всі пройшов. Тому це, звичайно, в першу чергу мій характер, моя праця, і тому не хочеться вже опускатися нижче свого рівня і тільки зростати.

Я ще хлопцям сказав, що, мабуть, ця арена піде нам на фарт, тому що ми з Дніпром-1 вже тут грали груповий етап. Були чудові моменти, чудові спогади. Тут приходять люди і люблять футбол. Полісся тут ще не грало, і закликаю всіх, щоб прийти подивитися.