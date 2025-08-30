Захисник Полісся замінить травмованого Тимчика у збірній України
Ще одна зміна в заявці синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив перевести захисника Полісся Богдана Михайліченка з резервного списку до основної заявки команди на вересневі матчі.
Лівий захисник Полісся Богдана Михайліченка довикликаний в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції та Азербайджану.
Головний тренер національної команди Сергій Ребров перевів гравця житомирян з резервного списку до основного, замінивши травмованого Олександра Тимчика.
Нагадаємо, що збірна України у перших двох турах зіграє проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
Зазначимо, що дебютний виклик до національної команди отримали півзахисник Шахтаря Олег Очеретько та захисник Динамо Тарас Михавко.
Раніше Сергій Ребров вирішив перевести вінгера Динамо Назарія Волошина з резервного списку до основної заявки команди на вересневі матчі.