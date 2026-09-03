Павло Василенко

Захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо засудили за керування автомобілем у нетверезому стані на півдні Гран-Канарії. Інцидент стався 16 серпня, коли футболіста зупинили для планової перевірки. За кермом свого Porsche він перебував у районі відпочинку на півдні острова. Тест на алкоголь показав 0,90 мг/л, що майже в чотири рази перевищує допустиму норму 0,25 мг/л.

Асенсіо визнав провину під час прискореного судового розгляду, який відбувся у Сан-Бартоломе-де-Тірахана. Суд призначив йому штраф у розмірі 14 400 євро та позбавив водійських прав на вісім місяців.

Однак на цьому юридичні проблеми футболіста не завершуються. Уже найближчими днями Асенсіо постане перед судом у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія у справі, яка тягнеться ще з 2023 року.

Разом із трьома колишніми гравцями академії Реала – Ферраном Руїсом, Хуаном Родрігесом та Андресом Гарсією – його звинувачують у справі щодо запису та поширення відео сексуального характеру без згоди. Прокуратура вимагає для Асенсіо покарання у вигляді двох років і шести місяців позбавлення волі, а також штрафу.

Судовий розгляд запланований на 3, 4 та 7 вересня. Таким чином, захиснику мадридського клубу доведеться найближчими днями знову опинитися в центрі уваги через серйозну судову справу.