Легендарний ексфорвард Реала попрощався із Саудівською Аравією
Карім Бензема став вільним агентом
Французький нападник Карім Бензема офіційно залишив саудівський Аль-Хіляль.
Клуб розірвав угоду з 38-річним форвардом за взаємною згодою сторін.
Інтерес до французького футболіста виявляє турецький Трабзонспор.
Бензема виступав за Аль-Хіляль з лютого цього року. У складі команди він провів 16 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.
Скандал у Саудівській Аравії. Бензема поставив ультиматум Аль-Хілялю.