Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина після матчу заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки (0:0) дав оцінку першій частині сезону. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Не вистачило реалізації моментів. Були моменти, могли забити, але, на жаль, не скористалися тими нагодами, що мали. Вважаю, ми непогано провели цю гру, а найважливіше те, що пройшли далі. Це найголовніше, тож вітаю всіх!

1/8 фіналу – це було наше завдання, хотіли завершити в першій вісімці, і ми його виконали, тому дійсно радіємо цьому. Якщо б нам сказали пʼять місяців тому, коли починали турнір, що ми будемо в першій вісімці, гадаю, ми погодилися б одразу. Виконали це завдання – і це найголовніше.

Переїзди, ми постійно в дорозі, ви це знаєте, тому нелегко. Але жалітися ми не будемо. Ми мріємо грати у єврокубках, тому тут немає чого скаржитися. Радіємо, що в нас приємна, можна сказати, утома. Але зараз відпустка, тому будемо відновлюватися і готуватися до зборів.

Я б сказав, що шлях у першій частині сезону був нелегким, але загалом позитивним. Ми виконали наше завдання в Лізі конференцій – пройшли далі, у чемпіонаті ми також перебуваємо на гарній позиції – ділимо перше місце з однаковою кількістю очок. Тому ще раз скажу: якби нам сказали це пʼять місяців тому, то вважаю, ми погодились би на ті позиції, які в нас зараз є у єврокубку та в чемпіонаті України. Гадаю, будемо далі ще додавати й додавати і в другій половині сезону покажемо іще кращі результати, ніж у першій.

Хотів би насамперед подякувати за підтримку в цей непростий для нас час. Це найголовніше. Побажати їм гарних новорічних свят, здоровʼя, сімейного благополуччя, і вірити – вірити в нашу перемогу, в ЗСУ. Дякую їм також – без них не було б всього цього. Ще раз: вірити в нашу перемогу, й усім мирного неба над головою!