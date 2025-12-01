Захисник Руху Віталій Роман поділився емоціями після перемоги в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Це була дуже важлива для нас гра. Можна сказати, що це був поєдинок за «шість очок», адже і «Рух», і «Олександрія» зараз перебувають внизу турнірної таблиці. За такої гри на такому полі на перший план вийшли бійцівські якості.

Приємно забити гол, вже другий у сезоні. Я розумів, що в тому епізоді треба було або бити по воротах, або віддавати передачу, і я наважився на удар. Добре, що м’яч опинився у сітці. Сподіваюсь, що вдасться приносити користь команді й надалі.

Наприкінці матчу мене почали хапати судоми, адже в Олександрії дуже важке поле, а я, можливо, ще готовий не на всі сто відсотків. Марко Сапуга навіть сигналізував тренерам, що потрібна буде заміна. Та все ж я зумів дотерпіти, а команда здобула необхідний для себе результат.

Такі перемоги завжди додають впевненості. Думаю, ми продовжимо працювати не збавляючи обертів та постараємось здобути очки і в решті матчів, що залишилися до кінця цього року.