Володимир Кириченко

Захисник збірної Албанії та італійської Аталанти Берат Джимсіті поділився очікуваннями від товариського матчу проти України.

Оцініть шлях, який пройшла Албанія в кваліфікації ЧС.

«Це був дуже хороший шлях, насправді позитивний. Звісно, ми живемо в швидкому ритмі, і зараз думаємо передусім про теперішнє – а це, звичайно, останній матч проти Польщі, де ми зазнали поразки.

Ця гра певною мірою зіпсувала враження від того, чого ми досягли за останні три роки. Але ми повинні спробувати перетворити ці негативні думки на мотивацію, щоб робити тільки позитивні речі для збірної Албанії».

Яка атмосфера в команді перед цим матчем?

«Ми вже грали проти України, і це дуже сильна команда – так само, як і Швеція та Польща. У нашій частині сітки плей-оф усі суперники дуже серйозні, і ми повинні поважати опонентів.

Щодо нашої команди – так, ми засмучені, але, як я вже казав, нам потрібно взяти паузу, переосмислити ситуацію і перетворити негатив у позитив для майбутнього збірної».

Ви грали разом з Маліновським в «Аталанті». Які сильні й слабкі сторони можете виділити у нього? Можливо, говорили з ним про цей матч? І загалом, який вплив має Руслан на збірну України, на вашу думку?

«Так, я дуже високо його оцінюю. Ми провели кілька років разом в «Аталанті». Але я ціную його не лише як футболіста, а і як людину.

У збірній України він також відіграє дуже важливу роль, і одна з його головних сильних сторін – це удари з дальньої дистанції. Тому нам потрібно грати з ним щільно, не давати простору для ударів здалеку».

