Сергій Разумовський

Захисник збірної Франції Вільям Саліба не зміг дограти півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Іспанії через пошкодження.

Футболіст вийшов у стартовому складі французької команди, однак уже в першому таймі був змушений залишити поле. Саліба отримав травму і після цього не зміг продовжити зустріч. На 30-й хвилині головний тренер Франції провів вимушену заміну: замість 25-річного захисника у гру вступив Максанс Лакруа.

Поки що немає точної інформації щодо характеру пошкодження Саліба. Також невідомо, наскільки серйозною виявилася травма та скільки часу може знадобитися футболісту для повного відновлення. Деталі щодо його стану, ймовірно, стануть відомі після додаткового медичного обстеження.

Для Саліба матч проти Іспанії став шостим на поточному чемпіонаті світу. На турнірі він залишався важливим гравцем оборони збірної Франції та пропустив лише один поєдинок. Захисник не брав участі у матчі проти Норвегії, який французька команда виграла з рахунком 4:1.

Варто зазначити, що проблеми зі здоров’ям у Саліба виникали ще перед стартом чемпіонату світу-2026. Через травму його участь у перших матчах Мундіалю перебувала під питанням, однак у підсумку він встиг відновитися і допомогти збірній Франції на турнірі.

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