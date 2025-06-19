Захисник збірної України: «Я побачив російський прапор на трибунах і офігів»
Футболіст не поїхав на чемпіонат світу заради декількох хвилин за «молодіжку»
близько 4 годин тому
Захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков поділився в інтерв'ю «ВЗБІРНА» думкою щодо російського прапора на матчі його Лос-Анджелеса за право зіграти на Клубному чемпіонаті світу-2025 проти мексиканської Америки.
На 60-й хвилині матчу я побачив російський прапор і офігів. Думав навіть підійти після гри і сказати: «Давай сюди прапор, щоб його не було». Проте вирішив не псувати свято команді. Вже пізніше мені написав цей вболівальник, вибачився і сказав, що більше такого не буде.
Артем Смоляков провів лише декілька хвилин за молодіжну збірну України на Євро-2025. Після вильоту з турніру футболіст приєднається до Лос-Анджелеса на Клубному чемпіонаті світу.
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