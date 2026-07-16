Сергій Разумовський

Центральний захисник Арсенала та збірної Франції Вільям Саліба може пропустити від чотирьох до п’яти місяців. Про це повідомляє L’Equipe.

Футболіст зазнав травми у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 між Францією та Іспанією, який завершився перемогою іспанців із рахунком 2:0. Через пошкодження Саліба замінили вже на 30-й хвилині зустрічі.

Найближчим часом захисник має пройти додаткові обстеження. Остаточне рішення щодо подальшого лікування ще не ухвалене, однак, за інформацією французьких медіа, найбільш імовірним варіантом наразі є операція.

В Арсеналі вже готуються до можливої тривалої відсутності Саліба. Очікується, що у разі серйозного лікування він може пропустити близько чотирьох-п’яти місяців. Конкретні терміни повернення залежатимуть від обраного методу лікування та перебігу реабілітації.

Відомо, що Саліба вже кілька місяців грає з хронічними проблемами зі спиною. Під час чемпіонату світу він виходив на поле завдяки знеболювальним препаратам, а тренувальний процес проходив за суттєво полегшеною програмою.

Найгірший матч за 60 років – Франція провалилася у півфіналі чемпіонату світу.