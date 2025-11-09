Залишився тільки один! Ще один українець достроково вибув з боротьби за Кубок МЛС
Слідом за Сватком
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Третій матч плей-офф Кубка МЛС між Цинциннаті та Коламбусом визначив учасника наступної стадії Команда українця Євгена Чеберка втратила нагоду поборотись за титул.
Колектив з Огайо, поступаючись з різницею в один гол, в основний час зумів перевернути гру, яка вивела Цинциннаті до наступного раунду плей-офф.
Євген Чеберко вийшов на поле наприкінці зустрічі, провівши майже весь поєдинок в запасі Коламбуса.
Кубок МЛС. Плей-офф
Цинциннаті – Коламбус 1:0 (серія 2:1)
Голи: Бреннер, 67, 86 – Рассел-Роу, 63
