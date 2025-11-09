Третій матч плей-офф Кубка МЛС між Цинциннаті та Коламбусом визначив учасника наступної стадії Команда українця Євгена Чеберка втратила нагоду поборотись за титул.

Колектив з Огайо, поступаючись з різницею в один гол, в основний час зумів перевернути гру, яка вивела Цинциннаті до наступного раунду плей-офф.

Євген Чеберко вийшов на поле наприкінці зустрічі, провівши майже весь поєдинок в запасі Коламбуса.

Кубок МЛС. Плей-офф

Цинциннаті – Коламбус 1:0 (серія 2:1)

Голи: Бреннер, 67, 86 – Рассел-Роу, 63

