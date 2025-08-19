Колишній півзахисник, а нині – скаут Карпат, Михайло Кополовець поділився думками, щодо нинішнього покоління футболістів.

У нас тоді був характер. Агресія – теж. Ми виходили на поле і гризли землю. Ми виходили не просто грати – ми йшли на поле, як на війну. Агресія, характер, заряд – усе це було на порядок вищим. Ми боролися так, ніби це останній матч у житті. Зараз трохи інші часи, інше покоління. І, можливо, нові хлопці мають інші підходи, іншу ментальність – і це теж нормально.

Але тоді ми по-іншому ставились до гри. Ми більше цінували те, що мали. Ми дивились один одному в очі й точно знали: сьогодні суперник не повезе звідси перемогу. Просто не має права. І це не про пафос – це про внутрішнє відчуття. Чемпіонат тоді був сильнішим, жорсткішим. Але головне – ми жили кожним матчем. І саме цього, як мені здається, сьогодні трохи бракує, – пояснив Кополовець в інтерв'ю YeSport.