Президент Парагваю оголосив державний вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС-2026
Національна збірна вийшла в 1/8 фіналу
близько 3 годин томуПідписатися в
Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив 30 червня державним вихідним днем у країні. Таке рішення ухвалено на честь історичного виходу національної збірної до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.
На стадії 1/16 фіналу парагвайці сенсаційно вибили з турніру збірну Німеччини, здобувши перемогу в серії післяматчевих пенальті (1:1, 4:3 пен.).
Глава держави підписав документ №6280 та привітав громадян на своїй сторінці в соціальній мережі X, зазначивши, що цей успіх демонструє бойовий дух та стійкість усього парагвайського народу.
Трагедія на ЧС-2026 – стрілянина у фан-зоні забрала життя людини.