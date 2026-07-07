Павло Василенко

Збірна Бельгії зазнала серйозної кадрової втрати після впевненої перемоги над США (4:1) у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Півзахисник Амаду Онана отримав важку травму коліна й, за інформацією The Athletic, більше не зіграє не лише на мундіалі, а й пропустить більшу частину наступного сезону.

24-річний футболіст Астон Вілли був змушений залишити поле вже на 21-й хвилині. Після матчу його помітили на милицях із зафіксованим правим коліном, а медичне обстеження підтвердило найгірші побоювання – розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Орієнтовний термін відновлення становить від семи до восьми місяців.

Підтримку партнерові публічно висловив Ромелу Лукаку, який після свого гола в компенсований час підняв футболку Онани з 24-м номером.

Втрата одного з ключових гравців стала серйозним ударом для головного тренера Руді Гарсії напередодні чвертьфінального поєдинку проти Іспанії. Не менш болісною ця новина стала й для Астон Вілли, де Унаї Емері розраховував будувати центр поля навколо Онани, Бубакара Камара та Юрі Тілеманса. Тепер бірмінгемський клуб, імовірно, буде змушений вийти на трансферний ринок у пошуках заміни.