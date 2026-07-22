Павло Василенко

Збірна Бельгії визначилася з новим головним тренером після завершення чемпіонату світу-2026. За інформацією бельгійського журналіста Пітера-Яна Калкоена та інсайдера Фабріціо Романо, команду очолить колишній півзахисник збірної Нідерландів Марк ван Боммель.

Після виступу на мундіалі Бельгійська футбольна асоціація вирішила припинити співпрацю з Руді Гарсією та оперативно розпочала пошук нового наставника. У підсумку вибір зупинили саме на 49-річному нідерландському фахівцеві.

За даними джерел, ван Боммель підпише контракт, розрахований до завершення чемпіонату Європи 2028 року. Очікується, що офіційне оголошення про призначення відбудеться найближчим часом.

Для ван Боммеля це стане поверненням до тренерської роботи після дворічної паузи. Його останнім місцем роботи був бельгійський Антверпен, який він залишив у 2024 році. До цього фахівець також очолював німецький Вольфсбург і нідерландський ПСВ.

Як футболіст Марк ван Боммель виступав за ПСВ, Барселону, Баварію та Мілан, а також провів понад 70 матчів у складі збірної Нідерландів.