Денис Сєдашов

Французький фахівець Руді Гарсія припинив співпрацю з Королівською бельгійською футбольною асоціацією після завершення чемпіонату світу-2026.

За півтора року роботи на чолі червоних дияволів 62-річний тренер вивів команду на Мундіаль, де дістався чвертьфіналу. Контракт фахівця був розрахований до кінця турніру, і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Залишаю Бельгію у дивізіоні А Ліги націй і серед восьми топкоманд світу. Бажаю Бельгії всіх успіхів, продовжуючи зміну поколінь — я пишаюся, що допоміг її ініціювати. Руді Гарсія

Загалом під керівництвом Гарсії Бельгія провела 20 матчів. Цікаво, що француз поступався лише двом суперникам — окрім Іспанії на ЧС-2026, він програв збірній України у плей-оф Ліги націй 2025 року (1:3 у його дебютному поєдинку).

Збірна Англії завдяки дублю Беллінгема дотиснула Норвегію в додатковий час і стала третім півфіналістом ЧС-2026. Відео.