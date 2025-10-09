Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе відновився після травми та приєднався до командних занять національної збірної Франції.

26-річний форвард пропустив вівторкове тренування через пошкодження, отримане у матчі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала. Як повідомив журналіст Андрес Рамос, у середу Мбаппе вже тренувався у загальній групі, хоча його навантаження наразі обмежують. Під час сесії капітан частково перейшов на індивідуальну програму.

У п’ятницю збірна Франції проведе домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Очікується, що Дідьє Дешам не ризикуватиме здоров’ям свого лідера й, імовірно, не випустить Мбаппе з перших хвилин. Також французи проведу ть ще одну зустріч відбору проти Ісландії 13 жовтня.