Збірна Косова – в кроці від чемпіонату світу-2026, балканці шокували словаків
У Братиславі команди написали справжній триллер
23 хвилини тому
Збірна Косова продовжує шокувати футбольний світ.
Балканська команда вважалася аутсайдером у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Словаччини, але змогла перевернути хід матчу та здобути перемогу.
Мартін Вальєнт занурив трибуни в екстаз влучним ударом вже на шостій хвилині, але косовари відігралася в середині тайму після спроби Велдіна Ходжі. Словаки все ж таки виграли перший тайм стараннями Лукаша Гарасліна (2:1).
Після перерви і до останніх секунд забивали лише гості – Фіснік Аслані, Флоран Муслія та Хайрізі Крешник зробили рахунок на табло 2:4. Давід Стрелец повернув інтригу у компенсований до другого тайму час, але було вже пізно.
Плей-офф відбору ЧС-2026. Півфінал
Словаччина – Косово 3:4
Голи: Вальент, 6, Гараслін, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Аслані, 47, Муслія, 60, Крєшник, 72
31 березня команда Косова зіграє проти збірної Туреччини, яка у своєму матчі була сильнішою за румун (1:0).
Нагадаємо, Україна програла Швеції та вилетіла з відбору на ЧС-2026.
