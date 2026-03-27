Володимир Кириченко

Збірна Косова продовжує шокувати футбольний світ.

Балканська команда вважалася аутсайдером у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Словаччини, але змогла перевернути хід матчу та здобути перемогу.

Мартін Вальєнт занурив трибуни в екстаз влучним ударом вже на шостій хвилині, але косовари відігралася в середині тайму після спроби Велдіна Ходжі. Словаки все ж таки виграли перший тайм стараннями Лукаша Гарасліна (2:1).

Після перерви і до останніх секунд забивали лише гості – Фіснік Аслані, Флоран Муслія та Хайрізі Крешник зробили рахунок на табло 2:4. Давід Стрелец повернув інтригу у компенсований до другого тайму час, але було вже пізно.

Плей-офф відбору ЧС-2026. Півфінал

Словаччина – Косово 3:4

Голи: Вальент, 6, Гараслін, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Аслані, 47, Муслія, 60, Крєшник, 72

31 березня команда Косова зіграє проти збірної Туреччини, яка у своєму матчі була сильнішою за румун (1:0).

Нагадаємо, Україна програла Швеції та вилетіла з відбору на ЧС-2026.