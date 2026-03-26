Україна та Швеція визначилися з кольорами форми на півфінал плей-оф ЧС-2026
Матч розпочнеться о 21:45 за київськи часом
близько 1 години тому
Визначено кольори ігрових комплектів, у яких збірні України та Швеції проведуть півфінальний поєдинок плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
Національна збірна України проведе зустріч у традиційному домашньому жовтому комплекті форми. Голкіпер синьо-жовтих вийде на поле у сірому екіпіруванні.
Збірна Швеції обрала на цей матч сині кольори для польових гравців, а їхній воротар виступатиме у фіолетовому комплекті.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
