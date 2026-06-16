Павло Василенко

Національна збірна Південної Кореї бойкотувала національні ЗМІ після словесної критики лідера команди Сон Хин Міна.

Кілька днів тому в соціальних мережах поширилося відео з південнокорейської тренувальної бази. Під час запису журналісти забули вимкнути мікрофони та почали цькувати капітана команди Сон Хин Міна

Зірку критикували за те, що він не пройшов обов'язкову дворічну військову службу на батьківщині. 33-річний спортсмен пройшов лише три тижні тренувань після Олімпіади 2018 року.

«Тільки тому, що він капітан, він біжить, ніби командир взводу? Запишіть це. Він біжить, ніби служить у війську. Це тому, що він капітан? І він навіть не відслужив повну військову службу», – сказали журналісти.

Реакція національної команди на коментарі журналістів була жорсткою. Півзахисник збірної Кореї Ян Хен Чжун заявив, що з солідарності із Соном інші члени національної команди відмовляються від інтерв'ю .

Більше того, останніми днями пресконференцію Південної Кореї було скасовано. Федерація футболу країни опублікувала розгорнуту заяву з цього приводу.

«Корейська футбольна асоціація звертається до редакторів та журналістів із закликом до більшої уваги та відповідального підходу до національної збірної та її гравців, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Корейська футбольна асоціація продовжуватиме надавати пріоритет захисту гравців та прагнутиме створити здорове середовище для співпраці зі ЗМІ», – заявила національна федерація.

У першому турі групового етапу ЧС-2026 збірна Південної Кореї перемогла Чехію – 2:1. Наступну гру корейці проведуть 19 червня проти Мексики.