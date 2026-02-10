Збірна Португалії вивчає можливість призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера національної команди. Як повідомляє ESPN, пропозицію від федерації планують зробити фахівцю після завершення строку дії контракту нинішнього наставника Роберто Мартінеса.

Трудова угода Мартінеса з Португальською футбольною федерацією розрахована до 31 липня 2026 року. Наразі ж Жозе Моурінью очолює лісабонську Бенфіку. Чинний контракт 63-річного тренера з клубом діє до червня 2027 року.

Під керівництвом поточного тренерського штабу національна команда успішно пройшла кваліфікацію до чемпіонату світу. Португальці набрали 13 очок у шести матчах та посіли перше місце в групі F, де також виступали збірні Угорщини, Ірландії та Вірменії.

Для Португалії вихід на мундіаль став сьомим поспіль. Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.