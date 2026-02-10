Олімпіада-2026. Біатлон. Чоловіча індивідувальна гонка. Відеотрансляція
Україну гонці представлять Підручний, Мандзин, Лесюк і Дудченко
24 хвилини тому
Дмитро Підручний / Фото - Yahoo
У вівторок, 10 лютого на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться чоловіча індивідувальна гонка з біатлону.
Початок – о 14.30. Пряма трансляція буде доступна на платформі «Суспільне Спорт» та телеканалі Eurosport.
Україну в цій гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.
Гонка пройде на трасі в Антгольц-Антерсельві.
Розклади виступів українців у 4-й день Олімпіади-2026: чоловіча індивідуальна гонка, старт Марсака та Сидьорко
Матеріали по темі
Пошкоджені медалі на Олімпіаді-2026: організатори працюють над вирішенням проблеми
близько 20 годин тому
Трамп назвав невдахою американського фрістайліста за слова про США на Олімпіаді-2026
близько 23 годин тому