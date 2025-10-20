Павло Василенко

Грема Поттера призначено новим тренером збірної Швеції. Колишній наставник Брайтона, Челсі та Вест Гема замінить на цій посаді данця Йона Даля Томассона, якого федерація звільнила після невтішних результатів у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026 року.

Шведська футбольна асоціація (SvFF) оголосила, що домовилася про короткостроковий контракт з Поттером до березня 2026 року.

Якщо 50-річному англійцю вдасться вийти на чемпіонат світу наступного року з національною збірною, незважаючи на невдалий початок кваліфікації, його контракт буде автоматично продовжено.

Наразі збірна Швеції займає останнє, четверте місце в групі В відбору на ЧС-2026, набравши одне очко у чотирьох матчах.