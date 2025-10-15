Невдалий виступ збірної Швеції у відборі на чемпіонат світу 2026 року не залишився без наслідків для головного тренера Йона Даля Томассона. Після поразки від Косова з рахунком 0:1 фахівця було відправлено у відставку.

Шведська футбольна асоціація вже розпочала пошук нового наставника. За даними Fotbollskanalen, одним із потенційних кандидатів розглядається англійський тренер Грем Поттер.

«Я щойно дізнався новини. Звісно, це сумно. Для шведського футболу та асоціації… Але так, зараз я у Швеції, у себе вдома. Я тимчасово безробітний і щойно покинув Прем'єр-лігу. Я відкритий для всього, якщо відчуваю, що можу допомогти. Робота тренера збірної Швеції – це фантастика.

Я маю почуття до Швеції. Я люблю цю країну та люблю шведський футбол. Я за багато вдячний шведському футболу. Так що так, це була б для мене фантастична нагода. Звісно», – передає слова 50-річного Поттера Fotbollskanalen.