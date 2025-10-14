Збірна Швеції офіційно залишилася без головного тренера
Томассона звільнено після поразки від Косова
близько 1 години тому
Йон Даль Томассон/фото: Google
Федерація футболу Швеції оголосила про відставку головного тренера Йон Даля Томассона. Таке рішення було ухвалено після поразки від збірної Косова у відбірному матчі до ЧС-2026.
Збірна Швеції втратила шанси на пряму путівку на чемпіонат світу і посідає останнє місце у групі, набравши лише один бал після чотирьох турів.
Томассон очолював національну команду з лютого 2024 року.
При цьому нинішній склад збірної Швеції має в своєму розпорядженні висококласних футболістів, особливо в атаці — таких як Віктор Дьокереш та Александер Ісак.
