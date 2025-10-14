Федерація футболу Швеції оголосила про відставку головного тренера Йон Даля Томассона. Таке рішення було ухвалено після поразки від збірної Косова у відбірному матчі до ЧС-2026.

Збірна Швеції втратила шанси на пряму путівку на чемпіонат світу і посідає останнє місце у групі, набравши лише один бал після чотирьох турів.

Томассон очолював національну команду з лютого 2024 року.

При цьому нинішній склад збірної Швеції має в своєму розпорядженні висококласних футболістів, особливо в атаці — таких як Віктор Дьокереш та Александер Ісак.