Калюжний, Попов, Домчак і натуралізований гравець. Названо склад збірної України на НТЗ перед Євро-2026
Остаточну заявку на турнір УАФ оголосить за результатами червневого збору
22 хвилини томуПідписатися в
Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір перед фінальною частиною Євро-2026. Про це повідомила пресслужба УАФ.
Фінальний турнір чемпіонату Європи серед гравців до 19 років відбудеться з 28 червня до 11 липня в Уельсі. На груповому етапі збірна України виступатиме у квартеті В, де її суперниками стануть Хорватія, Італія та Сербія.
Для синьо-жовтих цей турнір матиме особливе значення. Окрім боротьби за вихід до плейоф Євро-2026, команда Дмитра Михайленка змагатиметься за путівку на чемпіонат світу-2027 U-20, який прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.
👥 Склад юнацької збірної України U-19 на НТЗ
🧤 Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).
🛡 Захисники: Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (всі – Шахтар Донецьк), Кирило Дігтяр, Єгор Шерстюк (обидва – Металіст Харків), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Костянтин Губенко (Динамо Київ).
🧠 Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран Прешов, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія).
🎯 Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг).
У заявці помітне представництво українських клубів, зокрема Шахтаря, Динамо, Оболоні, Металіста, Карпат, Олександрії та Кривбаса. Водночас частина гравців уже виступає за кордоном – у чемпіонатах Чехії, Словенії, Бельгії, Німеччини, Греції, Словаччини, Боснії і Герцеговини, Англії та Італії. Також присутній у складі 17-річний Патрик Сикут, якого перехопили в асоціації Польщі.
Розклад матчів групи В
1 тур. 29 червня 2026 року
Італія – Сербія – 18:00
Хорватія – Україна – 22:00
2 тур. 2 липня 2026 року
Хорватія – Італія – 16:00
Сербія – Україна – 20:00
3 тур. 5 липня 2026 року
Сербія – Хорватія – 18:00
Україна – Італія – 18:00
* Час початку матчів вказано за Києвом.
Збірна України стартує на Євро-2026 поєдинком проти Хорватії 29 червня. У другому турі команда Дмитра Михайленка зіграє із Сербією, а завершить груповий етап матчем проти Італії.
У квартеті А виступатимуть Данія, Іспанія, Уельс та Німеччина. До півфіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Учасники півфіналів автоматично отримають путівки на чемпіонат світу-2027 U-20.
Ще одну перепустку на світову першість розіграють команди, які фінішують третіми у своїх групах. Вони проведуть окремий стиковий матч. Півфінали Євро-2026 U-19 та гра за додаткову путівку на ЧС-2027 відбудуться 8 липня. Фінал турніру заплановано на 11 липня.
Таким чином, на юнацьку збірну України очікує насичений і відповідальний турнір. Команда Дмитра Михайленка матиме шанс не лише поборотися за високий результат на європейській першості, а й забезпечити собі участь на молодіжному чемпіонаті світу.