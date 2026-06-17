Сергій Разумовський

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір перед фінальною частиною Євро-2026. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Фінальний турнір чемпіонату Європи серед гравців до 19 років відбудеться з 28 червня до 11 липня в Уельсі. На груповому етапі збірна України виступатиме у квартеті В, де її суперниками стануть Хорватія, Італія та Сербія.

Для синьо-жовтих цей турнір матиме особливе значення. Окрім боротьби за вихід до плейоф Євро-2026, команда Дмитра Михайленка змагатиметься за путівку на чемпіонат світу-2027 U-20, який прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.

👥 Склад юнацької збірної України U-19 на НТЗ

🧤 Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).

🛡 Захисники: Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (всі – Шахтар Донецьк), Кирило Дігтяр, Єгор Шерстюк (обидва – Металіст Харків), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

🧠 Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран Прешов, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія).

🎯 Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг).

У заявці помітне представництво українських клубів, зокрема Шахтаря, Динамо, Оболоні, Металіста, Карпат, Олександрії та Кривбаса. Водночас частина гравців уже виступає за кордоном – у чемпіонатах Чехії, Словенії, Бельгії, Німеччини, Греції, Словаччини, Боснії і Герцеговини, Англії та Італії. Також присутній у складі 17-річний Патрик Сикут, якого перехопили в асоціації Польщі.

Розклад матчів групи В

1 тур. 29 червня 2026 року

Італія – Сербія – 18:00

Хорватія – Україна – 22:00

2 тур. 2 липня 2026 року

Хорватія – Італія – 16:00

Сербія – Україна – 20:00

3 тур. 5 липня 2026 року

Сербія – Хорватія – 18:00

Україна – Італія – 18:00

* Час початку матчів вказано за Києвом.

Збірна України стартує на Євро-2026 поєдинком проти Хорватії 29 червня. У другому турі команда Дмитра Михайленка зіграє із Сербією, а завершить груповий етап матчем проти Італії.

У квартеті А виступатимуть Данія, Іспанія, Уельс та Німеччина. До півфіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Учасники півфіналів автоматично отримають путівки на чемпіонат світу-2027 U-20.

Ще одну перепустку на світову першість розіграють команди, які фінішують третіми у своїх групах. Вони проведуть окремий стиковий матч. Півфінали Євро-2026 U-19 та гра за додаткову путівку на ЧС-2027 відбудуться 8 липня. Фінал турніру заплановано на 11 липня.

Таким чином, на юнацьку збірну України очікує насичений і відповідальний турнір. Команда Дмитра Михайленка матиме шанс не лише поборотися за високий результат на європейській першості, а й забезпечити собі участь на молодіжному чемпіонаті світу.