UEFA назвала символічну збірну перших півфіналів ЛЧ та найкращого гравця тижня
Усман Дембеле очолив зіркову збірну тижня
близько 1 години тому
UEFA підбила підсумки перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів сезону 2025/26, визначивши найкращого гравця та символічну збірну тижня. Головним героєм туру став нападник ПСЖ Усман Дембеле, який допоміг парижанам здобути перемогу над мюнхенською Баварією з рахунком 5:4.
28-річний француз оформив дубль та віддав результативну передачу, випередивши в опитуванні Антуана Грізманна з Атлетіко.
Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів
Воротар: Давід Рая (Арсенал)
Захисники: Габріель (Арсенал), Марк Пубіль (Атлетіко), Дайо Упамекано (Баварія)
Півзахисники: Майкл Олісе (Баварія), Хвіча Кварацхелія, Жоау Невеш, Вітінья (усі — ПСЖ)
Нападники: Луїс Діас (Баварія), Антуан Грізманн (Атлетіко), Усман Дембеле (ПСЖ)
Вирішальні поєдинки за вихід у фінал відбудуться наступного тижня. У понеділок, 5 травня, Арсенал прийматиме Атлетіко в Лондоні, а у вівторок, 6 травня, Баварія вдома спробує відігратися в протистоянні з ПСЖ.
