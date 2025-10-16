Колишній тренер збірної України поділився очікуваннями від завершального відрізку кваліфікації на чемпіонат світу-2026 для синьо-жовтих.

Є три варіанти 😊. Але, вважаю, що нам реально посісти друге місце. Французи, зігравши внічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке. Але якщо реально дивитися на речі, то команда Дідьє Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан.

Так, матч року для нас відбудеться у Варшаві. Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі в протистоянні з Ісландією.

Чи здатен Азербайджан зіпсувати нерви французам та ісландцям? Чому ні? Адже вони зіпсували нам настрій у вересні. Думаю, Ісландії на своєму полі азербайджанці здатні дати бій. Виходячи з нинішньої ситуації в групі, збірна України зобов'язана посісти друге місце і вийти в стикові матчі.