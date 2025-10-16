«Збірна України зобов’язана посісти друге місце». Безкомпромісна думка Маркевича про відбір на ЧС
Відомий вітчизняний тренер поділився прогнозом на листопадові матчі
38 хвилин тому
Колишній тренер збірної України поділився очікуваннями від завершального відрізку кваліфікації на чемпіонат світу-2026 для синьо-жовтих.
Є три варіанти 😊. Але, вважаю, що нам реально посісти друге місце. Французи, зігравши внічию з Ісландією, певною мірою повернули інтригу в нашу групу. У футболі буває всяке. Але якщо реально дивитися на речі, то команда Дідьє Дешама виглядає сильнішою і за Україну, і за Ісландію, і тим більше за Азербайджан.
Так, матч року для нас відбудеться у Варшаві. Для збірної України все вирішуватиметься в останньому турі в протистоянні з Ісландією.
Чи здатен Азербайджан зіпсувати нерви французам та ісландцям? Чому ні? Адже вони зіпсували нам настрій у вересні. Думаю, Ісландії на своєму полі азербайджанці здатні дати бій. Виходячи з нинішньої ситуації в групі, збірна України зобов'язана посісти друге місце і вийти в стикові матчі.
