Півзахисник збірної України Руслан Маліновський оформив 3+1 за системою гол + пас у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) й Азербайджану (2:1). Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на успіхи представника Дженоа.

Кожен забитий м’яч важливий і наслідок командних зусиль, тому не потрібно виділяти когось одного. Також хочу привітати Івана Калюжного та Олега Очеретька з дебютними голами у складі національної збірної».

Вітаю Руслана з поверненням у збірну. У нього була важка травма і процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, дуже допоміг команді у цих двох матчах. На кожного нашого гравця ми маємо великі надії, коли він потрапляє у збірну. Малиновський завжди був стабільним гравцем і ми добре знаємо його можливості, – заявив Шевченко в інтерв'ю «Чемпіону».