Тренер збірної України повідомив, коли в УАФ розберуться у ситуації з Синчуком
Знайдуть винного?
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко висловився щодо скандальної дискваліфікації вінгера команди Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Про Синчука я отримав інформацію за годину до установки на гру з Іспанією. У мене голова була зайнята зовсім іншими справами, ніж вирішенням цього питання. Уже в Україні, у спокійній обстановці, ми розберемося, як це сталося.
Хто перебував у розташуванні збірної України на чемпіонаті світу U-20?
Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше Михайленко виразив жаль з приводу того, що Україна в плей-оф одразу ж потрапила на Іспанію.
