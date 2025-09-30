Головний наставник збірної України Сергій Ребров може залишити свою посаду після жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу.

Інтерес до 51-річного фахівця виявляє грецький Панатінаїкос, який нещодавно розлучився з Руєм Віторією та тимчасово довірив керівництво командою Христосу Контісу.

За даними журналіста Ігоря Бурбаса, Українська асоціація футболу та її президент Андрій Шевченко не планують відпускати нинішнього тренера національної команди. Сам Ребров зараз повністю зосереджений на майбутніх поєдинках, після яких і ухвалить рішення про своє майбутнє.

Україна має два матчі – 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня вдома з Азербайджаном. У перших двох турах команда набрала лише одне очко та відстає від лідера групи на п'ять пунктів.

Очікується, що Ребров залишить збірну, якщо після чотирьох турів вона втратить шанси пробитися на чемпіонат світу-2026. У разі збереження турнірних перспектив український наставник продовжить роботу та очолить команду у листопадових міжнародних зустрічах.