Сергій Стаднюк

Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Сергієм Ребровим визначився зі списком гравців, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік, 21:45 за київським часом) та Азербайджану (13 жовтня, Краків, 21:45). До основної обойми увійшли 25 футболістів, ще шість – у резервному списку. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Цікаво, що навіть у резервному списку відсутні голкіпер Реала Андрій Лунін та захисник Динамо Олександр Караваєв. Зазначимо, що після минулого збору національної команди оборонець киян забив одразу три м'ячі. Проте у складі з'явився Олександр Тимчик, що тільки-но відновився після травми.

🇺🇦 Склад збірної України

🧤 Воротарі: Георгій Бущан (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

🛡 Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

🧠 Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко (Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

🎯 Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

👥 Резервний список

Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва — Динамо Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар Донецьк), Євген Чеберко (Коламбус Крю США), Максим Таловєров (Сток Сіті Сток-он-Трент, Англія).

Збір команди стартує 6 жовтня у Польщі. Вже 8-го числа «синьо-жовті» вилетять до Рейк’явіка. Наступного дня, 9 жовтня, на стадіоні «Лейгардальсведлюр» пройдуть традиційні передматчеві активності: пресконференція Сергія Реброва та одного з гравців (20:30 за київським часом), а також відкрите тренування (21:00). Повернення команди до Польщі заплановане на 11 жовтня.

У Кракові, напередодні матчу з Азербайджаном, 12 жовтня відбудуться стандартні медіа- та тренувальні заходи. О 17:30 (місцевий час) перед журналістами виступить Сергій Ребров разом із одним футболістом збірної, а вже о 18:00 команда проведе тренування. Того ж вечора азербайджанська сторона матиме власні медіаактивності: спілкування з пресою розпочнеться о 19:30, а тренування суперників — о 20:00.

Нагадаємо, збірна України з одним очком поки посідає третє місце у групі, поступаючися Франції (6) та Ісландії (3).