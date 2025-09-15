Сергій Стаднюк

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко міг перебратися до Інтера, проте «іриски» не прийняли пропозицію в 30 мільйонів євро. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Наскільки я розумію, Інтер давав 30 мільйонів євро за Миколенка. Але Евертон серйозно не розглядав можливість продажу Миколенка. Вони на нього розраховують. Дай Бог, щоби він відновився і допоміг збірній України у відборі на чемпіонат світу-2026. Ігор Циганик

Миколенко вже встиг провести за Евертон майже стільки ж матчів, що і за київське Динамо: 124 проти 132. В них українець відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Миколенко через травму пропустив останні матчі «ірисок».