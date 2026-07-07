Збірна України встановила унікальне досягнення на юнацькому Євро
Синьо-жовті зіграють в півфіналі турніру
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
У Вельсі продовжується юнацький чемпіонат Європи-2026, де під керівництвом тренера Дмитра Михайленка поки що досить успішно виступає і збірна України до 19 років.
Раніше лише вісім юнацьких команд проходили груповий етап чемпіонату Європи до 19 років без втрати очок, а востаннє це вдавалося здійснити у 2025 році Нідерландам.
- Іспанія (2004, 2010, 2013, 2025, 2026)
- Сербія і Чорногорія (2005)
- Німеччина (2008)
- Чехія (2011)
- Португалія (2014, 2023)
- Франція (2015, 2019, 2022)
- Англія (2016, 2017, 2022)
- Нідерланди (2025)
- Україна (2026)
У півфіналі Євро-2026 українці зустрінуться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 8 липня о 21:00.
Команда Дмитра Михайленка також гарантувала участь у чемпіонаті світу (U-20), який у 2027 році прийматимуть Узбекистан та Азербайджан.