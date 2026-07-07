Павло Василенко

У Вельсі продовжується юнацький чемпіонат Європи-2026, де під керівництвом тренера Дмитра Михайленка поки що досить успішно виступає і збірна України до 19 років.

Раніше лише вісім юнацьких команд проходили груповий етап чемпіонату Європи до 19 років без втрати очок, а востаннє це вдавалося здійснити у 2025 році Нідерландам.

Іспанія (2004, 2010, 2013, 2025, 2026)

Сербія і Чорногорія (2005)

Німеччина (2008)

Чехія (2011)

Португалія (2014, 2023)

Франція (2015, 2019, 2022)

Англія (2016, 2017, 2022)

Нідерланди (2025)

Україна (2026)

У півфіналі Євро-2026 українці зустрінуться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 8 липня о 21:00.

Команда Дмитра Михайленка також гарантувала участь у чемпіонаті світу (U-20), який у 2027 році прийматимуть Узбекистан та Азербайджан.