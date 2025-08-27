Сергій Стаднюк

Завершилися перші матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації єврокубків.

У Лізі чемпіоінів Карабах у Баку зумів втримати перевагу після виїзної перемоги у першому матчі, хоч і поступився Ференцварошу. За сумою двох зустрічей саме азербайджанці пройшли далі. Господарі відповіли на швидкий гол Джозефа результативними ударами Леандру Андраде та Зубіра, проте після перерви угорці додали і завдяки пенальті Варги та пізньому голу Тота вирвали перемогу, яка все ж не дозволила їм відіграти фору суперника. Азербайджанський клуб зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів, угорський другий сезон поспіль гратиме в Лізі Європи.

У цьому турнірі АЕК Ларнака вдома зазнав сенсаційної нищівної поразки від Бранна, який після мінімальної переваги у першій грі розгромив кіпріотів 4:0. Господарі залишилися в меншості ще до перерви після вилучення Саборіта, чим миттєво скористалися норвежці. Кастро відкрив рахунок у компенсований час першого тайму, а після перерви Гансен, Кнудсен і Солтведт довели справу до впевненої перемоги та путівки в основну сітку Ліги Європи.

У Лізі конференцій Рига подарувала своїм уболівальникам перемогу над Спартою Прага завдяки єдиному голу Яго Сікейри на 68-й хвилині. Колишній гравець Вереса став головним героєм матчу, але цього виявилося замало для проходу далі. Поразка 0:2 у першій зустрічі залишила латвійців за бортом турніру, тоді як чехи зберегли перевагу та продовжать свій шлях у турнірі.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф кваліфікації, матч-відповідь

Карабах – Ференцварош 2:3 (3:1 – перший матч)

Голи: Леандру Андраде, 25, Зубір, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81

Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації, матч-відповідь

АЕК Ларнака – Бранн 0:4 (1:2 – перший матч)

Голи: Кастро, 45+1, Гансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Вилучення: Саборіт, 39

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації, матч-відповідь

Рига – Спарта Прага 1:0 (0:2 – перший матч)

Гол: Яго Сікейра, 68