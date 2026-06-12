Денис Сєдашов

Легендарний шведський екснападник Златан Ібрагімович поділився очікуваннями від групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Ексфутболіст зізнався, яка саме група викликає у нього найбільший інтерес, та розповів про свої симпатії на Мундіалі. Слова наводить Fox Sports.

Ібрагімович виділив квартет L, де виступають збірні Англії, Хорватії, Гани та Панами. При цьому Златан відверто оцінив шанси команд, назвавши одного з учасників очевидним андердогом.

Я б обрав групу L. Там грає Англія. Чи повернеться Кубок додому? Побачимо. А ще там грає Хорватія. У мене є коріння в цій країні, тому я їх підтримую на чемпіонаті світу. Є Гана, там грають великі таланти, подивимося, що вони покажуть. І ще там виступає Панама. На жаль, думаю, що вони стануть боксерською грушею, поки Англія та Хорватія виборюватимуть лідерство. Гана може ускладнити їм завдання і набрати якісь очки, але Панаму в цій битві не бачу. Не хочу виявляти неповагу [говорячи про те, чи залишиться Панама без очок], але їм буде складно. Там грають три сильні збірні. Златан Ібрагімович

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