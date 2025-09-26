Павло Василенко

Молодий півзахисник Барселони Гаві опинився в центрі медичної драми, яка вивела його з гри майже на шість місяців.

Наприкінці серпня він травмував праве коліно – лікарі діагностували невеликий розрив медіального меніска. Головний лікар клубу Рікард Пруна наполягав на негайній операції, однак фізіотерапевт першої команди Рауль Мартінес запропонував консервативне лікування.

Остаточне рішення приймав сам футболіст – і він обрав варіант без операції. Та біль не минав, і через кілька тижнів Гаві все ж ліг під ніж. Результат – втрачений час і довший термін відновлення.

«Те, що спочатку мало бути п’яти- чи шеститижневою перервою, перетворилося на п’ять місяців. Розрив меніска не лише не загоївся, а й виявився серйознішим», – пише Sport.es.

Це вже друга важка травма Гаві – раніше він пропустив майже рік через розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо все піде за планом, півзахисник повернеться до тренувань лише у березні й муситиме довго відновлювати форму.