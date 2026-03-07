Денис Сєдашов

Національна жіноча збірна України зазнала другої поразки у кваліфікації чемпіонату світу-2027. У матчі другого туру підопічні Ії Андрущак не впоралися з потужним тиском іспанок, програвши з рахунком 1:3.

Ключовим моментом першого тайму стала травма захисниці Дар’ї Івкової, яка була змушена залишити поле на 37-й хвилині. Втрата концентрації наприкінці тайму коштувала українкам двох пропущених м'ячів — спочатку відзначилася Една Імаде, а згодом Лусія Корралес закріпила перевагу гостей.

У другій половині зустрічі Вікторія Лопес довела рахунок до розгромного, проте синьо-жовтим вдалося забити гол престижу — влучним ударом відзначилася Ольга Овдійчук.

Після двох турів збірна України не має набраних очок і замикає турнірну таблицю 3-ї групи.

Відбір на чемпіонат світу-2027. Група 3. 2-й тур

Україна Ж – Іспанія Ж – 1:3

Голи: Овдійчук, 76 – Імаде, 44, Корралес, 45+3, Лопес, 55, пен.

