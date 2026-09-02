Жіночий Колос вдруге поступився Торреенсе та вибув із Кубка Європи
Українська команда пропустила три м'яча
Фото: ФК Колос
Жіноча команда Колоса поступалася Торреенсе у другому матчі першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи-2026/27 та припинила виступи в турнірі.
Португальський клуб відкрив рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Веймер, а на початку другого тайму бразильська форвардка забила другий м'яч. Семків скоротила відставання із передачі Остапів, однак наприкінці зустрічі Рамуш встановила остаточний результат.
Кубок Європи УЄФА. Жінки. Матч-відповідь
Колос – Торреенсе – 1:3
Голи: Семків, 67 – Веймер, 9, 46, Рамуш, 80
Перший матч – 1:6
У першому поєдинку Колос також зазнав поразки від Торреенсе (1:6).
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