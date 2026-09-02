Президент World Athletics нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
Себастьян Коу отримав державну нагороду України
Президент України Володимир Зеленський нагородив очільника World Athletics Себастьяна Коу орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, збереження історичної пам’яті українського народу, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня КОУ Себастьяна Ньюболда — президента Міжнародної організації «World Athletics», Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії.
Дорощук посів друге місце на етапі Континентального туру.