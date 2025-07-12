Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті отримав рік тюремного ув’язнення в Іспанії через податкові порушення, вчинені у 2014 році. Про це повідомляє агентство EFE.

Окрім тюремного строку, італійський фахівець також зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 386 362 євро. При цьому в окремому епізоді, що стосується 2015 року, Анчелотті був повністю виправданий.

Прокуратура звинувачувала тренера у тому, що під час свого першого періоду роботи в мадридському Реалі він не сплачував податки з усіх джерел доходу. Сам Анчелотті пояснив ситуацію так:

Я не мав наміру ухилятися від сплати податків. Я діяв за порадами людей з клубу та своїх податкових радників.

Варто зауважити, що в Іспанії тюремні вироки терміном до двох років зазвичай є умовними, тому Анчелотті, ймовірно, не потрапить за ґрати.