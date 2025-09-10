Збірна Бразилії зазнала несподіваної поразки у відборі на чемпіонат світу-2026, поступившись Болівії на виїзді з рахунком 0:1. Матч проходив на висоті близько 4000 метрів над рівнем моря. Болівія завдяки цій перемозі випередила Венесуелу і отримала право зіграти у міжконтинентальному плейоф відбору на ЧС-2026.

Президент Бразильської конфедерації футболу (CBF) Самір Шауд після гри різко розкритикував умови проведення матчу та поведінку приймаючої сторони.

«Ми приїхали грати у футбол, але те, що ми побачили від моменту нашого прибуття, було абсолютно антифутбольним. Навіть на такій висоті в 4000 метрів ми грали проти суддів, поліції та болбоїв, які то прибирали м’ячі з поля, то повертали їх назад. Справжній хаос. Це не те, чого ми очікуємо від світового чи південноамериканського футболу. Ми хочемо рухатися вперед.

Такого ставлення, особливо в умовах великої висоти, не повинно бути. Сподіваюся, КОНМЕБОЛ ухвалить заходи, тим більше що у нас усе зафіксовано на відео. Це абсурд.

Поліція поводилася жахливо стосовно всієї команди та тренерського штабу. Це те, чого ми не очікуємо. Ми тепло зустрічаємо всі збірні, надаємо їм усе необхідне, а коли самі граємо за межами Бразилії, особливо тут, прийом, який ми отримали, просто абсурдний. Я обурений», — наводить слова Шауда ESPN.