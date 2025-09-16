Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що захисник Флуміненсе Тіаго Сілва може знову отримати виклик до національної команди, попри те що у вересні йому виповниться 41 рік. Футболіст не грав за збірну з 2022 року.

Я добре його знаю. При мені він виступав і за Мілан, і за ПСЖ. Нещодавно ми розмовляли. Приймаючи рішення про виклик, я не дивлюся на вік. Якщо Тіаго Сілва буде кращим за інших, жодних проблем немає, він отримає виклик.

У минулому сезоні одним із найкращих гравців Реала був Модрич, якому було 40 років (40 років йому виповнилося 9 вересня цього року). У 2007 році я виграв Лігу чемпіонів з Міланом, капітану команди Мальдіні було 40 років (38 повних років на момент фіналу).– наводить слова Анчелотті ESPN.