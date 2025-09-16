Анчелотті: «Не дивлюся на вік. Якщо Тіаго Сілва буде кращим за інших, він отримає виклик»
Тренер навів приклади Модрича та Мальдіні
33 хвилини тому
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що захисник Флуміненсе Тіаго Сілва може знову отримати виклик до національної команди, попри те що у вересні йому виповниться 41 рік. Футболіст не грав за збірну з 2022 року.
Я добре його знаю. При мені він виступав і за Мілан, і за ПСЖ. Нещодавно ми розмовляли. Приймаючи рішення про виклик, я не дивлюся на вік. Якщо Тіаго Сілва буде кращим за інших, жодних проблем немає, він отримає виклик.
У минулому сезоні одним із найкращих гравців Реала був Модрич, якому було 40 років (40 років йому виповнилося 9 вересня цього року). У 2007 році я виграв Лігу чемпіонів з Міланом, капітану команди Мальдіні було 40 років (38 повних років на момент фіналу).– наводить слова Анчелотті ESPN.
Також, Барселона звернулся до Анчелотті з особливим проханням.