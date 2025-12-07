Журналіст пояснив, чому Забарний не зіграв в останньому матчі ПСЖ: «Не симулював би хворобу»
Українець, схоже, справді хворіє
близько 1 години тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Французький журналіст Ахілл Еш підтвердив, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний пропустив матч 15 туру Ліги 1 проти Ренна (5:0) через хворобу.
Раніше з'являлася інформація, що гравець міг відмовитися виходити на поле через передбачуваний старт російського голкіпера Матвія Сафонова.
«Ілля Забарний справді хворий. Гравець не вигадував би і не симулював би хворобу, щоб уникнути гри разом із росіянином Матвієм Сафоновим, як дехто може вважати. Схоже, це бронхіт чи бронхіоліт», – написав Еш у Twitter.
23-річний Забарний приєднався до паризького клубу влітку цього року. У 16-ти проведених матчах за ПСЖ він забив один гол.
