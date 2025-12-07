Французькі ЗМІ припускають, що відсутність Іллі Забарного у заявці ПСЖ на матч 15 туру Ліги 1 проти Ренна (5:0) могла бути спричинена зовсім не станом здоров'я, як було заявлено офіційно.

Після поєдинку Луїс Енріке запевнив, що підстав для розмов немає і захисник пропустив зустріч через нездужання. Однак журналісти So Foot наголошують: ця версія виглядає не до кінця переконливо. За їхніми даними, існує ймовірність, що українець відмовився від участі у грі через заплановане включення до стартового складу російського воротаря Матвія Сафонова.

Забарний приєднався до паризького гранду минулого літа і за 16 матчів зумів відзначитися одним голом.