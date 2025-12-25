Французький журналіст Елтон Моколо поділився своєю оцінкою гри українського захисника ПСЖ Іллі Забарного після матчу 1/32 фіналу Кубка Франції проти аматорської команди Фонтене з п'ятого дивізіону, який завершився перемогою парижан з рахунком 4:0.

За словами журналіста, Забарний у перспективі має становити серйозну конкуренцію капітанові та лідеру ПСЖ Маркіньйосу, проте на даний момент говорити про це передчасно.

«Я очікував набагато кращого, особливо щодо його здатності бути набагато більш домінуючим захисником. Ми говоримо про захисника з перевіреним досвідом гри у Прем'єр-лізі у складі Борнмута. На практиці він мав вже конкурувати з Маркіньйосом… Зараз уже майже січень 2026 року, але я не бачу, щоб це сталося», - сказав Моколо в ефірі програми After Foot.

У наступному раунді турніру ПСЖ зіграє проти ФК Париж. Поєдинки стадії 1/16 фіналу відбудуться 10 та 11 січня та пройдуть у форматі одного матчу.

