Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні визначився із нападником, якому довірить місце у стартовому складі на сезон 2025/26.

З перших хвилин на поле виходитиме 20-річний форвард з Ірландії Еван Фергюсон, а в ролі його заміни виступить гравець збірної України Артем Довбик.

Колишній форвард Жирони поки що не ідеально вписується в тактичні плани Гасперіні, але наставник римлян має намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти українцю.

«У перші місяці перебування Гасперіні в команді Довбик часто здавався чужинцем. Невипадково «Рома» намагалася продати його до завершення трансферного вікна.

Однак, зрештою Артем залишився – тренер готовий дати йому ще один шанс, незважаючи на те, що зараз основним форвардом «джалоросі» є Фергюсон. Гасперіні хоче відродити Довбика, тому проводить з ним персональну техніко-тактичну роботу з моменту призначення на посаду тренера.

Починаючи з табору в Бертон-апон-Трент під час літніх зборів, а також під час наступних занять на стадіоні Фульвіо Бернардіні тренерський штаб постійно залишається з Артемом після тренувань, щоб відпрацьовувати прийоми та комбінації», – повідомили в Tuttomercatoweb.