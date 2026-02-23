Український захисник Ілля Забарний наразі не демонструє того рівня гри, на який розраховували в ПСЖ після його літнього переходу з Борнмута. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Забарний не вселяє особливої довіри, коли його починають частіше випускати на поле. Незграбний, невпевнений, інколи позбавлений спритності, він не вражає у роботі з м’ячем, не надто домінує у верховій боротьбі чи єдиноборствах, — зазначає видання.

У матеріалі підкреслюється, що своєю грою українець розчаровує керівництво паризького клубу. При цьому його основний конкурент за місце у стартовому складі, Маркіньйос, може почуватися спокійно, оскільки Забарний поки що не зумів повною мірою скористатися наданим шансом.

Попри це, Ілля Забарний провів повний матч проти Меца у черговому турі УПЛ.