Капітан Реала Даніель Карвахаль прокоментував поразку команди у матчі проти Альбасете з рахунком 2:3 на стадії 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

«Ми досягли дна. Команда з Сегунди вибила нас з турніру – і я вітаю їх. Ми повинні бути самокритичні як індивідуально, так і командно. У нас ще є час, щоб переламати хід сезону. Попереду два фантастичні турніри, в яких нам доведеться боротися. Команда зараз не в кращій формі, і нам потрібно старанно працювати.

Ми повинні викладатися на повну. Приносимо вибачення вболівальникам. Ми – і я особисто – не відповідаємо рівню та очікуванням клубу. Обіцяємо віддавати всі сили в іграх протягом наступних кількох місяців, щоб змінити ситуацію», – сказав Карвахаль.