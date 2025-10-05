Журналісти авторитетного італійського видання Corriere dello Sport розкритикували головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні, вказуючи на його нездатність налагодити ефективну ротацію нападників Артема Довбика та Евана Фергюсона.

За інформацією видання, обидва форварди з'являються на полі по черзі, проте така стратегія не дає потрібного результату: на їхньому рахунку лише один забитий м'яч, і його автором став українець. Аналітики зазначають, що нападники фактично загубилися в системі ротації і досі незрозуміло, хто з них є ключовим гравцем в атаці. Це ускладнює взаємодію з партнерами, яким доводиться підлаштовуватися під різні стилі гри.

Проте журналісти нагадують, що Гасперіні має успішний досвід вирішення подібних завдань. В Аталанті під його керівництвом змогли повністю розкрити свій потенціал Дуван Сапата, Матео Ретегі та Луїс Муріель. Тому в Римі вважають, що тренеру варто дати ще трохи часу, щоби він знайшов оптимальне рішення.

Цього сезону Довбик провів за Рому шість матчів у всіх турнірах, забивши один м'яч. Наразі римський клуб займає третій рядок у таблиці Серії А, набравши 12 очок після п'яти турів.

У найближчому турі команда Гасперіні зіграє на виїзді проти Фіорентини — зустріч відбудеться у неділю, 5 жовтня.